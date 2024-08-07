Almanya'da sanayi üretimi yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Haziran ayında önceki aya göre %1,4 yukarı geldi. Piyasalarda beklenti artışın %0,9 olacağı yönündeydi.

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Mayıs ayının sanayi üretimi verisi %2,5 düşüşten %3,1 düşüşe revize edildi. Daha az dalgalı olan üç aylık karşılaştırmalı veriler, üretimin 2024 ikinci çeyrekte önceki üç aya göre %1,3 daha düşük olduğunu gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında %4,1 düşüş yaşandı.

Sanayide üretimin olumlu gelişmesi, esas olarak otomotiv sektöründe gözlenen artışa bağlandı. Otomotiv üretimi artışı Haziran ayında %7,5 oldu. Bu artış Mayıs ayında üretimde %9,9'luk bir düşüşün ardından gerçekleşti.

Elektrikli ekipman imalatında kaydedilen üretim büyümesi %5,2 ile diğer olumlu veri olarak kaydedildi.