Almanya'da sanayi üretimi yükseldi
Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da sanayi üretimi Haziran ayında piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış gösterdi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Haziran ayında önceki aya göre %1,4 yukarı geldi. Piyasalarda beklenti artışın %0,9 olacağı yönündeydi.
Mayıs ayının sanayi üretimi verisi %2,5 düşüşten %3,1 düşüşe revize edildi. Daha az dalgalı olan üç aylık karşılaştırmalı veriler, üretimin 2024 ikinci çeyrekte önceki üç aya göre %1,3 daha düşük olduğunu gösterdi.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında %4,1 düşüş yaşandı.
Sanayide üretimin olumlu gelişmesi, esas olarak otomotiv sektöründe gözlenen artışa bağlandı. Otomotiv üretimi artışı Haziran ayında %7,5 oldu. Bu artış Mayıs ayında üretimde %9,9'luk bir düşüşün ardından gerçekleşti.
Elektrikli ekipman imalatında kaydedilen üretim büyümesi %5,2 ile diğer olumlu veri olarak kaydedildi.