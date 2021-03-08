Almanya'da sanayi üretimi yükselişine son verdi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) sanayi üretimine ilişkin ocak ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 azaldı. Sanayi üretimi, Ocak 2020’ye göre ise yüzde 3,9 azalış kaydetti.

Bu azalışla, ülkede Mayıs 2020'den beri sanayi üretiminde devam eden yükseliş de son buldu.

Sanayi üretiminin ocakta aylık bazda yüzde 0,2 artması bekleniyordu. Daha önce sabit kaldığı (yüzde 0) açıklanan Aralık 2020 verisi ise yüzde 1,9 artış olarak revize edildi.

Veriler, Aralık 2020'ye kıyasla ocakta enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,5 azaldığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sermaye malı üretimi yüzde 0,8 ve tüketim malları üretimi yüzde 3 azaldı. Ara malları üretimi ise yüzde 0,7 yükseldi. Sanayi dışında, enerji üretiminde yüzde 0,6 artış görülürken, inşaatta ise yüzde 12,2'lik sert düşüş kaydedildi.

"Muhtemelen olumsuz hava koşulları inşaatta üretimi sert düşürdü"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 kısıtlamalarının etkisiyle ocak ayı sanayi üretiminde, ağırlıklı olarak otomotiv sektöründe yarı iletken tedarikinde yaşanan sıkıntıdan dolayı ılımlı düşüş görülürken, inşaat sektörünün üretiminde muhtemelen olumsuz hava şartlarından dolayı sert bir düşüş görüldü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sanayinin görünümünün belirsiz kaldığı fakat salgın sonrası güçlü dış talebin olabileceğine vurgu yapıldı.

Otomotiv sanayisi üretimde artış bekliyor

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ise Alman sanayicilerin gelecek 3 aya ilişkin üretim beklentilerinde üç aydır art arda iyileşme yaşandığını duyurdu.

Ifo açıklamasında, ocakta 9,4 puan olan Ifo Sanayi Üretimi Beklenti Endeksi'nin şubatta 20,7 puana yükseldiği belirtilerek, otomotiv ve yedek parça imalatçılarının üretiminde artış beklendiği kaydedildi.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, ocak ayı sanayi üretimine ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da sanayi üretiminin "Noel tatili"nin uzun sürdüğünü belirterek, "Ocak ayında sanayi üretimi düştü, bu da sanayinin Alman ekonomisinin bir kez daha daralmasını önlemesinin zor olacağını gösteriyor." ifadesini kullandı.