Almanya'da ticaret fazla verdi

Almanya İstatistik Bürosu tarafından açıklanan rakamlara göre, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinin mevsimsel düzeltilmiş ticaret fazlası aralık ayındaki 22,2 milyar eurodan, ocak ayında 27,5 milyar euroya çıktı. Ekonomistlerin beklentisi fazlanın 21,0 milyar euro olacağı yönündeydi.

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Aynı ayda ihracat bir önceki aya göre yüzde 6,3 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde yükseldi ve 135,6 milyar euroya geldi. Piyasa beklentisi artışın yüzde 1,5 ile sınırlı kalacağı yönündeydi.

İthalat yüzde 3,6 artışla 108,0 milyar euro oldu. Analistler artışın yüzde 2,3 olacağı yönünde görüş belirtmişti. Yıllık bazda ihracat yüzde 0,3 artarken, ithalat yüzde 8,3 aşağı geldi.

Almanya, takvim ve mevsimsellikten arındırılmış bazda ocak ayında Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelere 75,8 milyar euro değerinde mal ihraç ederken, bu ülkelerden 61,2 milyar euro değerinde mal ithal etti.

AB dışındaki ülkelere (üçüncü ülkeler) yapılan mal ihracatı 59,7 milyar euro, bu ülkelerden ithalat ise 46,8 milyar euro olarak gerçekleşti.