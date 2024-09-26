Almanya'da tüketici güveni düşük seyrediyor

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

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Buna göre, eylül için eksi 21,9 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, ekim ayı için 0,7 puanlık artışla eksi 21,2 puana yükseldi. Böylece, endeks eksi 21,2 puanla, uzun vadeli ortalama 10 puan değerinin oldukça altında kalmaya devam etti.

Buna karşın beklenti, endeksin eksi 22,1 olması yönündeydi.

NIM Tüketici Araştırmacıları uzmanı Rolf Buerkl, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ülkede biraz iyileşen tüketici güveninin düşük bir seviyede istikrar kazandığını belirtti.

Buerkl, “Tüketici güveni, eksi 21 puanın ölçüldüğü Haziran 2024’ten beri yükselme kaydetmedi. Bu nedenle hafif artış, gözle görülür bir toparlanmanın başlangıcı olarak yorumlanamaz. Tüketiciler arasındaki mevcut ruh hali genel olarak bunun için fazla istikrarsız. Savaşlar, krizler ve enflasyon gibi bilinen olumsuz etkenlerin yanı sıra, iş gücü piyasası da son aylarda yeniden bir etken haline geldi." ifadelerini kullandı.

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GfK piyasa araştırmacıları, ülkede işsizlik rakamlarındaki hafif yükselişin, şirket iflaslarındaki artışın ve çeşitli şirketlerin personel azaltacaklarını ya da şirketlerinin bir bölümünü yurt dışına taşıyacaklarına ilişkin açıklamaların, bazı çalışanların işleriyle ilgili endişelerini artırdığını belirtti.

ALMAN EKONOMİSİ YENİDEN RESESYONA GİRME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Alman ekonomisi, artan faiz oranları ile konjonktürel rüzgarların ve yapısal değişikliklerin ortasında büyümede zorluk yaşıyor. Ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde azalan yatırımlar nedeniyle yüzde 0,1 küçüldü.

Almanya Merkez Bankası 3'üncü çeyrekte daha düşük büyüme beklerken, ülkenin önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) de 3. çeyrekte GSYH'de daha fazla düşüşün mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Alman ekonomisi, 3'üncü çeyrekte küçülme olması halinde teknik resesyona girmiş olacak. Teknik resesyon, "üst üste 2 çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor. Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra salgının ilk yılı olan 2020'de, 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

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Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,3'lük büyüme bekliyor.

Ifo, 5 Eylül'de, ülkenin 2024 ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini, zayıf yatırım ve sipariş durumu nedeniyle yüzde 0,4'ten sıfıra düşürmüştü.