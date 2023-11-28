Almanya'da tüketici güveni hafif iyileşti

Pazar araştırma grubu GfK ve Nürnberg Enstitüsü tarafından salı günü yayınlanan verilere göre kasım ayında eksi 28,3 olan Almanya'nın ileriye dönük tüketici güven endeksi aralık için eksi 27,8'e yükseldi.

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Ekonomistler endeksin daha da düşerek eksi 28,5'e gerileyeceğini öngörüyordu.

Nürnberg Enstitüsü'nden Rolf Buerkl, "Üç ay üst üste yaşanan düşüşün ardından, tüketici duyarlılığı yılın sonuna yaklaşırken istikrar kazanıyor" dedi.

Satın alma isteği biraz artarken, ekonomiye ilişkin beklentiler bir önceki aya göre neredeyse değişmediği için gelir beklentileri biraz azaldı.

"Bununla birlikte genel okuma düşük bir seviyede kalmaya devam ediyor" diye konuşan Buerkl, önümüzdeki dönemde sürdürülebilir bir toparlanma belirtisi olmadığını da vurguladı.

Eylül ayında %4,5 olan yıllık enflasyonun ekim ayında %3,8'e gerilemesi satın alma isteğine yardımcı olmuş olabilir, ancak satın alma gücü üzerindeki olumlu etkisi, gelir beklentilerinin bir önceki aya göre zayıflamasına yardımcı olmadı. Anketin üç bileşeni de kasım ayında düşüş gösterdi.

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GfK'nın gelir beklentileri ölçümü ekim ayındaki eksi 15.3 seviyesinden kasım ayında eksi 16.7'ye gerilerken, satın alma istekliliği eksi 16,3'ten eksi 15'e yükseldi ve tasarruf etme istekliliği göstergesi pozitif değer olan 8,5'ten 5,3'e geriledi.

Katılımcılar ayrıca Ukrayna ve Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlikten duydukları endişeyi de dile getirdi.

Ayrıca ekonomik beklentiler neredeyse değişmedi ve bu da tüketicilerin ekonomide kayda değer bir yükseliş beklemediğini gösteriyor.