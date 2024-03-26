Almanya'da tüketici güveni toparlanıyor

GfK araştırma grubu ve Nürnberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından yayınlanan Almanya için ileriye dönük tüketici iklimi endeksi, güvenin bu ayki -28,8'den nisan ayında -27,4'e hafifçe yükseleceğini öngörüyor. Veri, analistlerin -28,0 olan beklentisinden biraz daha iyi geldi.

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NIM Tüketici Uzmanı Rolf Buerkl, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde tüketici güvenindeki toparlanmanın hala yavaş olduğunu söyledi.

Buerkl, "Çoklu kriz zamanlarında, Almanya'nın ekonomik kalkınmasına duyulan güvenin azalmasıyla birlikte yüksek derecede tüketici belirsizliği, satın alma isteğini engelliyor. Sonuç olarak iç talep, ekonomiyi canlandırmakta hâlâ başarısız oluyor" dedi.

Verilere göre, tüketicilerin ekonomi ve kişisel gelire ilişkin beklentileri hafif arttı, ancak satın alma isteği barometresi düşük kaldı. Raporda, tasarruf istekliliği endeksinin de yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Tüketicilerin daha büyük alımlar yapmasını engelleyen yüksek seviyedeki belirsizliğin, Alman ekonomisindeki sürdürülebilir toparlanmayı engellediği de ifade edildi.