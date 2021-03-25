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Almanya'da tüketici güveni yükseldi

Almanya'da bu ay için eksi 12,7 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların hafifletilmesinin etkisiyle nisan ayı için 6,5 puan artarak eksi 6,2 puana yükseldi.

25.03.2021 - 14:19 | | AA
Almanya'da tüketici güveni yükseldi

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, şubatta revize edilerek bu ay için eksi 12,7 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, nisan ayı için 6,5 puanlık artışla eksi 6,2 puana çıktığı belirtildi.

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Kovid-19 salgınında sert tedbirler, tüketicinin güvenini ciddi şekilde vuracak ve mevcut iyileşme tavada bir kıvılcım olarak kalacaktır. Tüketici güveninde istikrarlı bir toparlanma uzun süreye yayılacak. Bu da perakendeciler ve üreticiler için ileride zor zamanlar anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Almanya'da bugüne kadar 2 milyon 713 bin 180 vaka sayısı kayda geçerken, 75 bin 440 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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