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Almanya'da tüketici güveni yükseldi

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesinin ve ekonomik görünümdeki iyileşmenin etkisiyle temmuz ayı için eksi 0,3 puana yükselen Tüketici Güven Endeksi, beklentilerin üstünde kaldı.

25.06.2021 - 11:09 | | AA
Almanya'da tüketici güveni yükseldi

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, revize edilerek bu ay için eksi 6,6 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, temmuz için eksi 0,3 puana yükseldiği belirtildi. Piyasa beklentisi endeksin eksi 4’ye yükselmesi yönündeydi.

GfK açıklamasında, tüketici güveninin yılın ikinci yarısında daha iyi performans göstermesi beklenen ekonomiden belirgin şekilde faydalanması gerektiği ifade edilerek, birçok insanın kısa süreli çalışmayı bırakacağı ve böylece gelir durumlarının iyileşeceği anlatıldı.

GfK’ye göre, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine rağmen bazı hizmet sağlayıcıların ve tüketicilerin maske zorunluluğu ile hala kısıtlı hareket etmesinin tüketicilerin otomobil, mobilya ve buzdolabı gibi daha pahalı malları satın alma isteklerini azaltıyor.

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, salgın kısıtlamaları kapsamında evde kalmanın daha da geride kaldığını belirterek, "Kovid-19 vaka sayılarının keskin bir şekilde azalmasının yanı sıra aşılamadaki önemli ilerleme, giderek daha kapsamlı gevşemelere veya daha fazla ekonomik faaliyetlere izin vermektedir. Ayrıca tatil seyahati artık yeniden mümkün. Bu da artan bir iyimserlik sağlıyor.” ifadesini kullandı.

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