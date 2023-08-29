Almanya'da tüketici güveninde düşüş bekleniyor

Almanya'da tüketici güveninin düşen gelir beklentilerinin ve satın alma isteğinin etkisiyle eylülde gerilemesi bekleniyor.

Pazar araştırma şirketi GfK'nın verilerine göre Almanya'da tüketici güveni eylülde, ağustos ayındaki -24,6'dan -25,5'e düştü. Beklenti ise güven endeksinin -24,3 gerileyeceği yönündeydi.

"Tüketici duyarlılığının bu yıl sonundan önce sürdürülebilir bir şekilde iyileşme şansı giderek azalıyor" değerlendirmesini yapan GfK Uzmanı Ralf Buerkl, ısrarla yüksek seyreden enflasyon oranlarının tüketici duyarlılığında herhangi bir iyileşmeyi engellediğini söyledi. Buerkl, GfK tüketici duyarlılığının önümüzdeki aylarda düşük bir seviyede kalması muhtemel olduğundan özel tüketimin bu yıl genel ekonomik gelişmeye olumlu bir katkıda bulunmayacağını ve daha ziyade Almanya'daki büyüme beklentileri üzerinde bir yük olacağını vurguadı.