Almanya'da üretici enflasyonu rekor tazeledi
Almanya'da Ulusal İstatistik Ofisi'nin yayımladığı verilere göre üretici fiyat endeksi Mayıs'ta yüzde 33,6 yükselişle rekor tazeledi.
20.06.2022 - 12:45 |
Almanya’da Ulusal İstatistik Ajansı Destatis’in verilerine göre Mayıs ayı üretici fiyat endeksi rekor kırdı.
Avrupa'nın en büyük ekonomisinde üretici fiyat endeksi Mayıs'ta yüzde 33,6 artış kaydetti.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yüzde 33,8'lik artış yönündeydi. Ülkede Nisan ayında üretici fiyat endeksi yüzde 33,5 artmıştı.
Aylık bazda ÜFE ise Mayıs'ta yüzde 1,6 arttı.
Ekonomistlerin bu veriye ilişkin beklentisi yüzde 1,5'luk bir artış yaşanacağı yönündeydi.