'OPEC+ üretimi artırırsa piyasa az tepki verir'
Goldman Sachs, OPEC+'ın önde gelen 8 üyesinin petrol üretimini ağustos ayında da artırma kararı almaları halinde piyasanın buna çok az tepki vereceğini öngördü.
02.07.2025 - 10:26 | | Foreks Haber
Goldman Sachs, OPEC+'ın önde gelen 8 üyesinin petrol üretimini mayıs, haziran ve temmuzun ardından ağustos ayında da artırma kararı almaları halinde piyasanın buna çok az tepki vereceğini öngördü.
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Goldman Sachs, "OPEC+ pazar günü üretimi artırma kararı alırsa, piyasadaki genel beklenti zaten bu yönde olduğu için piyasanın çok az tepki vermesi bekleniyor" dedi.