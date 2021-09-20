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Almanya'da üretici fiyatları 47 yılın zirvesinde

Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), bu yılın ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artış göstererek, Aralık 1974’ten bu yana en yüksek artışı kaydetti.

20.09.2021 - 10:56 | | AA
Almanya'da üretici fiyatları 47 yılın zirvesinde

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya’da ÜFE, ağustos ayında temmuz ayına kıyasla yüzde 1,5, Ağustos 2020’ye göre ise yüzde 12 arttı.

Destatis açıklamasında, “Bundan daha büyük bir artış en son ilk petrol krizi nedeniyle fiyatların yüzde 12,4'e kadar yükseldiği Aralık 1974'teydi.” ifadesi kullanıldı. Ağustos ayı ÜFE, piyasalardaki yıllık yüzde 11,4'lük artış beklentisinin üstünde gerçekleşti.

Enerji fiyatları, enerji taşıyıcılarının fiyatlarının farklılık göstermesine karşın yüzde 24 yükseldi. Petrol ürünleri fiyatları yüzde 30,5, elektrik fiyatları yüzde 20,4, ve doğalgaz dağıtım fiyatları ise yüzde 44,2 artış kaydetti.

Ağustosta yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 17,1, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 2,8 ve sermaye malları fiyatlarında da yüzde 2,4 artış görüldü.

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise ağustosta yıllık ise yüzde 8,3 yükseldi.

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