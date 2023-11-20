Almanya'da üretici fiyatları düştü

Eylül 2023'te yıllık değişim oranı -%14,7 ile anketin başladığı 1949 yılından bu yana görülen en keskin yıllık düşüşü göstermişti.

Haberin Devamı

Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre üretici fiyatları Ekim 2023'te bir önceki aya kıyasla %0,1 oranında düştü.

Üretici fiyatlarındaki yıllık düşüşün ana nedeni enerji fiyatlarındaki gerileme oldu. Geçen yılın aynı ayına kıyasla enerji fiyatlarındaki düşüş temel olarak elektrik fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı.

Enerji fiyatı Ekim 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre %27,9 ucuzladı. Eylül 2023 ile karşılaştırıldığında enerji fiyatları %0,1 oranında hafif bir düşüş gösterdi.

Tüm tüketici gruplarında elektrik fiyatları Ekim 2023'te, Ekim 2022'ye göre %36,2 oranında düştü.