Almanya'da üretici fiyatları düştü

Haziran 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişim oranı %-1,6 olmuştu.

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Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, Temmuz 2024'te üretici fiyatları bir önceki ay olan Haziran 2024'e kıyasla %0,2 oranında arttı.

Temmuz 2024'te üretici fiyatlarındaki yıllık düşüşün ana nedeni yine enerji fiyatlarındaki düşüş olurken, tüketim ve sermaye malları fiyatları arttı.