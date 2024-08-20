Almanya'da üretici fiyatları düştü
Almanya'da sanayi ürünleri için üretici fiyatları Temmuz 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre %0,8 düştü.
20.08.2024 - 09:38 | | Foreks Haber
Haziran 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişim oranı %-1,6 olmuştu.
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Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, Temmuz 2024'te üretici fiyatları bir önceki ay olan Haziran 2024'e kıyasla %0,2 oranında arttı.
Temmuz 2024'te üretici fiyatlarındaki yıllık düşüşün ana nedeni yine enerji fiyatlarındaki düşüş olurken, tüketim ve sermaye malları fiyatları arttı.