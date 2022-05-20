Almanya'da üretici fiyatları rekor tazeledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre üretici fiyatları yüksek enerji maliyetleri, tedarik sıkıntıları ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle verilerin tutulmaya başlandığı 1949 yılından bu yana görülen en büyük artışı yaşadı.

Analistlerin beklentisi bir önceki ay yüzde 30,9 olan artışın yüzde 31,5'e yükseleceği yönündeydi.

Üretici fiyatları nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 yükseldi. Analistler yüzde 1,4 artış olmasını bekliyordu.

Enerji fiyatlarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,5 olurken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,3 olarak belirlendi. Enerjide en yüksek artış doğal gaz fiyatlarında yüzde 154,8 ile gerçekleşti. Elektrik fiyatları yüzde 87,7 yükseliş gösterdi.