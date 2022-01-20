Almanya'da üretici fiyatları sert yükseldi

Almanya'da aralık ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 yükseldi. Üretici fiyatları ekim ayında yıllık yüzde 18,4 ve kasım ayında yıllık yüzde 19,2 artış göstermişti.

Analistler ise aralık ayında üretici fiyatlarının yüzde 19,4 artmasını bekliyordu.

Üretici fiyatları aralık ayında kasım ayına göre yüzde 5 yükseldi. Kasımda ise ekim ayına göre yüzde 0,8 artış olmuştu.

Aralık ayında enerji fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 yükseldi. Enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında üretici fiyatlarında artış yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti.