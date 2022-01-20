Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlmanya'da üretici fiyatları sert yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Almanya'da üretici fiyatları sert yükseldi

Almanya'da üretici fiyatları sert yükseldi

Almanya'da üretici fiyatlarında artış oranı aralık ayında, verilerin tutulmaya başlandığı 1949 yılından bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti.

20.01.2022 - 12:01 |
Almanya'da üretici fiyatları sert yükseldi

Almanya'da aralık ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 yükseldi. Üretici fiyatları ekim ayında yıllık yüzde 18,4 ve kasım ayında yıllık yüzde 19,2 artış göstermişti.

Analistler ise aralık ayında üretici fiyatlarının yüzde 19,4 artmasını bekliyordu.

Üretici fiyatları aralık ayında kasım ayına göre yüzde 5 yükseldi. Kasımda ise ekim ayına göre yüzde 0,8 artış olmuştu.

Aralık ayında enerji fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 yükseldi. Enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında üretici fiyatlarında artış yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti.

Süper Loto'da 119 milyon 693 bin 823 TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu
Yarıyıl tatili için flaş karar! Vali Yerlikaya duyurdu
4 maddelik kritik teklif Meclis'ten geçti! Vergiden muaf tutulacaklar
Erdoğan 'talimatı verdim' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu
İBB'den flaş uyarı: İzlanda kışı geliyor
'Camdaki Kız’da Cana’dan bomba hamle! ‘Olan yine Nalan’a olacak’
Belediyede rüşvet skandalında yeni gelişme!
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Hadise bombayı patlattı! Sürpriz haberi Instagram'dan paylaştı
Gökhan Gönül bu sezon bir ilki yaşadı
Rum yönetiminden skandal YPG kararına Türkiye'den sert tepki!
Fenerbahçe yönetimine: Getiremiyorsunuz!
Genç öğretmenin katiline linç girişimi! Öfke dalga dalga yayılıyor
Başakşehir ve Galatasaray transfer yarışında
Yemeksepeti, 2021’in hızlı ticaret trendlerini açıkladı
Süper Loto'da 119 milyon 693 bin 823 TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu
Süper Loto'da 119 milyon 693 bin 823 TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu
Yarıyıl tatili için flaş karar! Vali Yerlikaya duyurdu
Yarıyıl tatili için flaş karar! Vali Yerlikaya duyurdu
4 maddelik kritik teklif Meclis'ten geçti! Vergiden muaf tutulacaklar
4 maddelik kritik teklif Meclis'ten geçti! Vergiden muaf tutulacaklar
Erdoğan 'talimatı verdim' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu
Erdoğan 'talimatı verdim' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu
İBB'den flaş uyarı: İzlanda kışı geliyor
İBB'den flaş uyarı: İzlanda kışı geliyor
'Camdaki Kız’da Cana’dan bomba hamle! ‘Olan yine Nalan’a olacak’
'Camdaki Kız’da Cana’dan bomba hamle! ‘Olan yine Nalan’a olacak’
Belediyede rüşvet skandalında yeni gelişme!
Belediyede rüşvet skandalında yeni gelişme!
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Hadise bombayı patlattı! Sürpriz haberi Instagram'dan paylaştı
Hadise bombayı patlattı! Sürpriz haberi Instagram'dan paylaştı
Gökhan Gönül bu sezon bir ilki yaşadı
Gökhan Gönül bu sezon bir ilki yaşadı
Rum yönetiminden skandal YPG kararına Türkiye'den sert tepki!
Rum yönetiminden skandal YPG kararına Türkiye'den sert tepki!
Fenerbahçe yönetimine: Getiremiyorsunuz!
Fenerbahçe yönetimine: Getiremiyorsunuz!
Genç öğretmenin katiline linç girişimi! Öfke dalga dalga yayılıyor
Genç öğretmenin katiline linç girişimi! Öfke dalga dalga yayılıyor
Başakşehir ve Galatasaray transfer yarışında
Başakşehir ve Galatasaray transfer yarışında
Yemeksepeti, 2021’in hızlı ticaret trendlerini açıkladı
Yemeksepeti, 2021’in hızlı ticaret trendlerini açıkladı
Kastamonu'da kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı

Kastamonu'da kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı

HSK’nın ‘İlke Kararları’ Resmi Gazete’de

HSK’nın ‘İlke Kararları’ Resmi Gazete’de