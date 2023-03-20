Almanya'da üretici fiyatlarında artış yavaşladı

Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre üretici fiyatları şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artış gösterdi. Piyasalarda beklenti bir önceki ay yüzde 17,8 olan üretici fiyatları artışının yüzde 14,5'e ineceği yönündeydi.

Üretici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 0,3 geriledi. Analistler yüzde 0,5 düşüş olmasını bekliyordu.

Enerji fiyatlarında yıllık artış yüzde 27,6 oldu. Enerji fiyatlarındaki yüksek artışın ana nedeni, doğal gaz (dağıtım) fiyatlarındaki güçlü artışlar oldu. Doğal gaz fiyatları yıllık yüzde 38,9 yukarı geldi.

Aylık bazda ise enerji fiyatlarında yüzde 1,4 düşüş yaşandı.