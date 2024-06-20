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Uzmanpara Almanya'da üretici fiyatlarında düşüş yavaşladı
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Almanya'da üretici fiyatlarında düşüş yavaşladı

Almanya'da sanayi ürünleri için üretici fiyatlarında düşüş hızı yavaşlamaya devam etti.

20.06.2024 - 09:29 | | Foreks Haber
Almanya'da üretici fiyatlarında düşüş yavaşladı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre üretici fiyatları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %2,2 azaldı. Piyasa beklentisi bir önceki ay %3,3 düşüş gösteren fiyatlarda %2 düşüş olacağı yönündeydi.

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Fiyatlarda aylık bazda ise bir değişiklik olmadı. Piyasalarda beklenti %0,3 artış olacağı şeklinde oluşmuştu.

Mayıs ayında üretici fiyatlarında bir önceki yıla göre yaşanan gerilemenin temel nedeni enerji fiyatlarındaki düşüş olmaya devam etti. Ara mallar da Mayıs 2023'e göre daha ucuzken, tüketim ve sermaye malları için daha yüksek fiyatlar ödenmesi gerekti.

Mayıs ayında enerji fiyatları bir önceki aya göre %0,5, geçen yılın aynı aya göre %6,4 düştü. Doğal gaz ve elektriğin düşük fiyatları, enerjinin yıllık değişim oranında en büyük etkiye sahip oldu.

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