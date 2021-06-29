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Almanya'da yıllık enflasyon açıklandı

Almanya'da mayısta yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,3 olarak ölçüldü.

29.06.2021 - 15:20 | | AA
Almanya'da yıllık enflasyon açıklandı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede fiyat artışlarına ilişkin haziran ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, haziranda piyasa beklentilerine paralel yüzde 2,3 oldu.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 9,4 artması ise dikkati çekti. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 artış kaydetti.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise haziranda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,1 yükseldi.

Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisine sahip ülkede yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için yüzde 2'ye yakın hedefinin üzerinde kalması da dikkati çekti. 

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