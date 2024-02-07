Almanya'daki fabrikasında 6 bin araç üretti

Tesla'nın Almanya fabrikasının müdürü Andre Thierig, Tagesspiegel'e verdiği röportajda "Bu kilometre taşını aştık" dedi.

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Thierig, Husi militanlarının Kızıldeniz'deki gemilere düzenlediği saldırılar nedeniyle eksik parçalara bağladığı iki haftalık üretim durmasının tesisin üretim hızını etkilemediğini de sözlerine ekledi.

Tesla, fabrikanın kapasitesini iki katına çıkararak yılda 1 milyon araca çıkarmak için yaptığı başvurunun onaylanmasını beklerken, Berlin yakınlarındaki Grünheide'de genişleme için yaklaşık 70 hektarlık (173 dönüm) ormanın kesilmesine toplum tarafından izin verilip verilmeyeceği konusunda bir vatandaş istişaresi sürüyor.

Tagesspiegel'in aktardığına göre Thierig, otomobil üreticisinin 12 Şubat'taki kısa duraklamanın ardından planlandığı gibi üretime devam edeceğini doğrulayarak tedarik zincirlerinin bir kez daha "sağlam" olduğunu söyledi.