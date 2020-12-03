CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Almanya'dan Çinli şirketin satın alma girişimine veto
03.12.2020 - 14:59 | | AA

Almanya'dan Çinli şirketin satın alma girişimine veto

Almanya’da hükümet, Çinli bir şirketin uydu, radar ve 5G dalga teknolojisinde uzmanlaşan Alman şirketini satın almasına izin vermedi.

Almanya'dan Çinli şirketin satın alma girişimine veto
ABONE OL

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, Almanya'da hükümet, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Kamp-Lintfort şehrinde bulunan IMST GmbH’in, Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Sanayii (CASIC) yan kuruluşlarından Addsino tarafından satın alınmasına onay vermedi.

Uydu, radar ve 5G dalga teknolojisinde uzmanlaşan IMST, TerraSAR-X yer gözlem uydusuna yönelik ve silah sistemleri için yüksek hassasiyetli veri sağlayan bir bileşen geliştirmiş, Alman Savunma Bakanlığı da bunu yüz milyonlarca avroya satın almıştı.

Almanya’nın Dış Ticaret ve Ödemeler Yönetmeliği (AWW), hükümete, ulusal güvenliğe tehdit olarak görülmesi halinde, Alman şirketlerinin yabancı bir yatırımcı tarafından devralınmasına müdahale hakkı veriyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yakının kazada yaralandığını gören genci kimse sakinleştiremedi!

Yakının kazada yaralandığını gören genci kimse sakinleştiremedi!

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

Kapanan kıraathanesini manava çevirdi

Kapanan kıraathanesini manava çevirdi

Sıradaki Haber