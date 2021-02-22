Almanya'nın en büyük ihracat pazarı ABD oldu

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'nın ABD'ye ihracatı, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,5 azalarak 103,8 milyar euroya geriledi. İhracattaki düşüşe karşın ABD, Almanya'nın en fazla dış satım yaptığı ülke konumunu korudu.

Çin, geçen yıl 95,9 milyar euro ile Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke olurken, Fransa 91,1 milyar euro ile üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl Almanya'nın Çin'e ve Fransa'ya ihracatı sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 14,6 düşüş kaydetti.

En önemli ticaret ortağı Çin

Çin, 2020'de 212,1 milyar euro değerindeki mal ticareti ile Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olmaya devam etti. Almanya'nın Çin'den yaptığı ithalatın geçen yıl yüzde 5,6 artarak 116,3 milyar euroya yükselmesi dikkati çekti.

Çin, 1980'de Almanya'nın 35'inci ticaret ortağıyken, 1990'da 14'üncü sıraya yükseldi. Çin, 2015'ten beri Almanya'nın en önemli ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Almanya'nın Çin'e karşı ticaret açığı, geçen yıl 20,4 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Çin'i 172,8 milyar euro ile Hollanda ve 171,6 milyar euro ile ABD izledi. Geçen yıl Almanya'nın Hollanda ve Fransa'yla ticareti sırasıyla yüzde 8,7 ve yüzde 9,7 düşüş kaydetti.

2020'de Almanya'nın en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke 36,2 milyar euro ile ABD oldu. ABD'yi, 34,4 milyar euro ile Fransa ve 32,2 milyar euro ile İngiltere izledi.