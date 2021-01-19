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19.01.2021 - 12:17 | | AA

Almanya'nın enflasyonunu KDV indirimi geriletti

Almanya'da enflasyon geçen yıl Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalarak ortalama yüzde 0,5 düzeyinde gerçekleşti.

Almanya'nın enflasyonunu KDV indirimi geriletti
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya’da yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl bir önceki yıla göre 0,9 puan azalarak ortalama yüzde 0,5’e geriledi. 2019'da enflasyon yüzde 1,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl enflasyonda yaşanan düşüşte, tüketim mallarındaki KDV indirimi ve enerji fiyatlarındaki azalışın etkisi görüldü.

Kovid-19'un sebep olduğu sağlık ve ekonomik krizin talebi olumsuz etkilemesiyle petrol fiyatlarındaki düşüş 2020’de enerji fiyatlarında 2019’göre yüzde 4,8 düşüşe neden oldu.

Destatis, ortalama enflasyonun 2019'da yüzde 1,4 olduğunu hatırlatarak, 2020’deki yüzde 0,5’lik enflasyonun 2009’dan beri en düşük oran olduğunu duyurdu.

Finansal ve ekonomik krizin yaşandığı 2009’da enflasyon yüzde 0,3 olarak tespit edilmişti.

Bunlara rağmen, ülkede gıda fiyatları 2020'de bir önceki yıla kıyasla önemli oranda yükseliş kaydetti. Bu dönemde gıda fiyatlarında yüzde 2,4 artış görülürken, meyve ve et ürünlerindeki artış sırasıyla yüzde 7,1 ve yüzde 6,1 olarak gerçekleşti.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da 2020’de yıllık enflasyon yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon 5 aydır ekside

Bu arada, Almanya’da enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde eksi 0,3 olarak belirlendi. yıllık enflasyonunun 5 aydır art arda eksi olması dikkati çekti.

Enerji ürünleri fiyatındaki gelişmelerin, önceki aylarda olduğu gibi aralıkta da enflasyon oranı üzerinde önemli etkisi oldu. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da aralıkta yıllık enflasyon yüzde 0,4 oldu.

Öte yandan ECB sağlıklı bir ekonomi için tüm Euro Bölgesi için yüzde 2 enflasyon hedefliyor. Almanya'da hükümet, ekonominin Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler dolayısıyla yavaşlamasını engellemek amacıyla KDV indirimine gitmişti.

Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık'ta, 6 aylık dönemde, yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV de yüzde 5'e indirilmişti.

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