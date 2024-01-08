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Almanya'nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı

Almanya'nın ihracatı kasım ayında beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

08.01.2024 - 10:26 | | Foreks Haber
Almanya'nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı

Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre Almanya'nın ihracatı kasım ayında bir önceki aya kıyasla %3,7 oranında arttı. Kasım ayı için yüzde 0,3'lük bir artış öngörülüyordu. 

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Kasım ayında ihracat 131,2 milyar euro oldu ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 azaldı.  

Destatis, analistlerin %0,2'lik artış beklentilerine karşılık ithalatın kasım ayına göre %1,9 arttığını bildirdi. 

İthalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 azalardak 110,8 milyar euro oldu. 

Kasım ayında ticaret fazlası 20,4 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

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