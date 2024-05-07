'Almanya'nın ihracatı durgunlaşabilir'

DIHK'ın AHK Dünya İş Görünümü raporuna göre, küresel ekonomide hafif bir toparlanma belirtisi görülse de siyasi belirsizlik ve jeopolitik riskler nedeniyle şirketler bundan yeterince faydalanamıyor.

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DIHK Dış Ticaret Başkanı Volker Treier, "Yılın başında Alman dış ticaretindeki zayıf gelişme ve iş beklentileri ile yatırım niyetlerindeki hafif iyileşme, küçük umut ışınlarına rağmen zorlu bir yıla işaret ediyor" dedi.

DIHK anketi, yurt dışında faaliyet gösteren Alman şirketlerinin küresel ekonomik gelişmeler konusunda giderek daha iyimser olduğunu gösterdi.

Ankete katılan 4.300 şirketin %31'i, yavaşlayan enflasyon oranları ve faiz indirimi umuduyla bu yıl içinde yurt dışı lokasyonlarında ekonomik canlanma bekliyor. Kasım ayındaki son ankette bu oran %22'ydi.

Her beş şirketten biri hala ekonomik yavaşlama beklerken, bu oran bir önceki ankette %28'di. Treier, "Birçok küresel piyasada yükseliş işaretleri var. Bu da pek çok şirkete havanın yeniden düzeleceğine dair umut veriyor. Ancak ekonomik beklentilerdeki iyileşme henüz uluslararası ticarette ve dolayısıyla Alman şirketlerinin yerel işlerinde aynı ölçüde güçlü bir canlanmaya yol açmıyor" diye konuştu.