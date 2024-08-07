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Almanya'nın ihracatı geriledi

Almanya'nın ihracatı haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 azaldı.

07.08.2024 - 15:21 | | AA
Almanya'nın ihracatı geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini yayımladı.

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Verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 azalarak 127,7 milyar euro oldu. Haziranda ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 geriledi.

Piyasalar, ihracatın aylık bazda yüzde 1,5 düşmesini bekliyordu. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Haziranda ithalat bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 107,3 milyar euro olurken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 azaldı. Böylece, Almanya haziran ayında 20,4 milyar euro ticaret fazlası verdi.

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