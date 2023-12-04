Almanya'nın ihracatı sürpriz şekilde düştü

İthalat da ekim ayında yüzde 1,2 azaldı. Yüzde 0,8 artış bekleniyordu.

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Ekim ayında dış ticaret dengesi 17,1 milyar euro olan beklentilerin üzerinde 17,8 milyar euro fazla verdi

Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) geçici verilerine göre ekim ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %8,1, ithalat ise %16,3 oranında azaldı.

Takvim ve mevsimsel düzeltmelerden sonra Almanya, Ekim 2023'te toplam 126,4 milyar euro değerinde mal ihraç etti ve 108,6 milyar euro değerinde mal ithal etti. Dış ticaret dengesi Ekim 2023'te 17,8 milyar euro fazla verdi. Takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış fazla Eylül 2023'te 16,7 milyar euro, Ekim 2022'de ise 7,8 milyar euro olmuştu.