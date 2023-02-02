Almanya'nın ihracatı ve ithalatı geriledi

Almanya'nın mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle ihracatı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 6,3 düşüşle 127,4 milyar euro oldu. İhracat geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,9 arttı.

2022 yılının tamamında ihracat 2021 yılına göre yüzde 14,3 artarak 1 trilyon 564,1 milyar euro seviyesine ulaştı.

İthalat da aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 azalarak 117,4 milyar euro oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3 artış görülmüştü.

2022 yılında ithalat yüzde 24,3 artarak 1 trilyon 488,1 milyar euro seviyesine ulaştı.

Dış ticaret dengesi aralık ayında 10 milyar euro, 2022 yılının tamamında 76 milyar euro fazla verdi.