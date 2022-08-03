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Almanya'nın ihracatı yükseldi

Almanya'nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı.

03.08.2022 - 11:44 |
Almanya'nın ihracatı yükseldi

Almanya Federal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre mevsimsel düzeltilmiş verilerle ihracat haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,5 yükseldi. Piyasa tahminleri yüzde 1,3 artış olacağı yönündeydi.

İthalat yüzde 0,2 artışla, yüzde 1,5 artış yönündeki tahminlerin altında kaldı. Yıllık bazda ihracatta yüzde 18,4, ithalatta yüzde 27,9 artış yaşandı.

Böylece mevsimsel düzeltilmiş verilerle ihracat 134,3 milyar euro, ithalat 127,9 milyar euro olurken, ticaret fazlası 6,4 milyar euro oldu.

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