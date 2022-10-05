Almanya'nın ihracatı yükseldi

Almanya Federal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre mevsimsel düzeltilmiş verilerle ihracat ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 yukarı geldi. Piyasa tahminleri yüzde 1,8 artış olacağı yönündeydi.

İthalat yüzde 3,4 artışla analistlerin yüzde 1,4 yükseliş yönündeki tahmininin üzerine çıktı.

Yıllık bazda ihracatta yüzde 18,1, ithalatta yüzde 33,3 artış yaşandı.

Böylece mevsimsel düzeltilmiş verilerle ihracat 133,1 milyar euro, ithalat 131,9 milyar euro olurken, ticaret fazlası 1,2 milyar euro seviyesinde kaldı. Piyasa tahmini fazlanın 4 milyar euro olacağı yönündeydi.

Takvim ve mevsimsellikten arındırılmış verilerle Avrupa Birliği'ne (AB) üye devletlere 72,8 milyar euro değerinde mal ihraç edilirken, bu ülkelerden 63,7 milyar euro değerinde mal ithal edildi.

En fazal ihracat ABD'ye yapılırken, en fazla ithalat Çin'den gerçekleşti.