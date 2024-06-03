Almanya'nın perakende sektörü toparlandı

ifo Enstitüsü tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre, ifo iş ortamı endeksi -14,5 puandan -13,3 puana yükseldi.

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Açıklamada, "Bu biraz daha iyi iş beklentilerini yansıtsa da perakendecilerin görünümü kötümser olmaya devam ediyor" denildi. Mevcut iş durumuna ilişkin değerlendirme göstergesi -2,1 puanda değişmeden kaldı.

ifo Uzmanı Patrick Höppner, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nın genel olarak perakende satışlarda gözle görülür bir ivme yaratması pek mümkün değil" dedi.

Höppner, "Yalnızca süpermarketler ve içecek perakendecileri ile uzman spor mağazaları bu büyük spor etkinliğinden olumlu bir etki hissedebilir. Mayıs ayında yapı mağazaları, bisiklet satıcıları, elektrikli eşya ve elektronik ev aletleri perakendecileri mevcut durumlarını gözle görülür derecede daha olumlu olarak değerlendirdi. Otomobil bayileri ve gıda perakendeciliğinde de işler iyileşti. Ancak tüketici elektroniği perakendecileri ve mobilya mağazaları için durum çoğunlukla kasvetli olmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.