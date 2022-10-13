Almanya'nın Rusya'ya mal ihracatı azaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre ağustos ayında mal ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artışla 128,7 milyar euroya ulaştı.

Bu dönemde Rusya'ya ihracat ambargoların sonucu olarak yüzde 45,8 düşüşle 1,2 milyar euroya indi.

Almanya'nın en önemli ihracat partneri ABD'ye mal ihracatı yüzde 42 artışla 13,3 milyar euroya ulaştı. En önemli ihracat kalemi 2,6 milyar euroyla motorlu taşıtlar, römorklar ve yarı römorklar oldu.

Diğer önemli ticaret ortakları Fransa'ya ihracat yüzde 25,7 artışla 8,9 milyar euro, Hollanda'ya yüzde 11,2 yükselişle 8,8 milyar euro oldu.

Mal ithalat değeri ise aynı ayda yüzde 38,1 artışla 128,4 milyar euroya ulaştı.