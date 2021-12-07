Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlmanya'nın sanayi üretimi büyüdü
HaberlerUzmanpara Haberleri Almanya'nın sanayi üretimi büyüdü

Almanya'nın sanayi üretimi büyüdü

Almanya'nın sanayi üretimi ekim ayında piyasa beklentilerinin çok ötesinde bir büyüme gösterdi.

07.12.2021 - 10:20 |
Almanya'nın sanayi üretimi büyüdü

Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis verilerine göre ham madde ve ara malı tedarikinde yaşanan sıkıntıların devam etmesine rağmen Avrupa'nın en büyük ekonomisinde sanayi üretimi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı.

Eylül ayında yüzde 0,5 azalan üretimin ekim ayında yüzde 0,8-1 arasında artış göstermesi bekleniyordu.

Ekim ayında imalat sektöründe üretim bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken, inşaat sektöründe üretim artışı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

    Antalya’da ‘turuncu kod’ sonrası felaket! Uçak seferleri durduruldu
    Yeni cezalar masada! Erdoğan sert sözlerle uyarmıştı
    Hafta sonu tatili 2,5 güne çıktı! Ülkede tarihi değişim
    Dünya bu yöntemi konuşuyor! Kilo aldırıyor, uykuyu düzenliyor
    Araç sahiplerine güzel haber! MTV'ye indirim yolda...
    Karan böyle rol çaldı! 'Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı?'
    Tüm memurlara fark ödemesi! Ocakta maaşlara yansıyacak
    Yüksel Yıldırım'dan övgü: Ozan Kabak'tan daha iyi olacak
    Ölümden dönen Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk!
    Eski uzman çavuş jandarmalarla çatıştı! Sabahın ilk ışıklarında...
    Elektrik kablosuyla bağladılar! ‘6 gündür işi bıraktık, peşine düştük’
    F.Bahçe şaşkınlığı! 'Bu adam nasıl kulübede oturuyor?'
    Porsiyonu 100 lira! Karadeniz'den Norveç'e rakip oldu
    Fotoğraf olay oldu! Başbakan sabaha karşı 4'te...
    Robot süpürge tercihinde 5 önemli adım
    Antalya’da ‘turuncu kod’ sonrası felaket! Uçak seferleri durduruldu
    Antalya’da ‘turuncu kod’ sonrası felaket! Uçak seferleri durduruldu
    Yeni cezalar masada! Erdoğan sert sözlerle uyarmıştı
    Yeni cezalar masada! Erdoğan sert sözlerle uyarmıştı
    Hafta sonu tatili 2,5 güne çıktı! Ülkede tarihi değişim
    Hafta sonu tatili 2,5 güne çıktı! Ülkede tarihi değişim
    Dünya bu yöntemi konuşuyor! Kilo aldırıyor, uykuyu düzenliyor
    Dünya bu yöntemi konuşuyor! Kilo aldırıyor, uykuyu düzenliyor
    Araç sahiplerine güzel haber! MTV'ye indirim yolda...
    Araç sahiplerine güzel haber! MTV'ye indirim yolda...
    Karan böyle rol çaldı! 'Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı?'
    Karan böyle rol çaldı! 'Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı?'
    Tüm memurlara fark ödemesi! Ocakta maaşlara yansıyacak
    Tüm memurlara fark ödemesi! Ocakta maaşlara yansıyacak
    Yüksel Yıldırım'dan övgü: Ozan Kabak'tan daha iyi olacak
    Yüksel Yıldırım'dan övgü: Ozan Kabak'tan daha iyi olacak
    Ölümden dönen Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk!
    Ölümden dönen Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk!
    Eski uzman çavuş jandarmalarla çatıştı! Sabahın ilk ışıklarında...
    Eski uzman çavuş jandarmalarla çatıştı! Sabahın ilk ışıklarında...
    Elektrik kablosuyla bağladılar! ‘6 gündür işi bıraktık, peşine düştük’
    Elektrik kablosuyla bağladılar! ‘6 gündür işi bıraktık, peşine düştük’
    F.Bahçe şaşkınlığı! 'Bu adam nasıl kulübede oturuyor?'
    F.Bahçe şaşkınlığı! 'Bu adam nasıl kulübede oturuyor?'
    Porsiyonu 100 lira! Karadeniz'den Norveç'e rakip oldu
    Porsiyonu 100 lira! Karadeniz'den Norveç'e rakip oldu
    Fotoğraf olay oldu! Başbakan sabaha karşı 4'te...
    Fotoğraf olay oldu! Başbakan sabaha karşı 4'te...
    Robot süpürge tercihinde 5 önemli adım
    Robot süpürge tercihinde 5 önemli adım
    15 yaşındaki hırsız, kaşla göz arasında bebek arabasından telefon çaldı

    15 yaşındaki hırsız, kaşla göz arasında bebek arabasından telefon çaldı

    İstanbul'da nefes kesen Özel Harekat tatbikatı

    İstanbul'da nefes kesen Özel Harekat tatbikatı

    GÜNCEL HABERLER

    15 yaşındaki hırsız, kaşla göz arasında bebek arabasından telefon çaldı

    15 yaşındaki hırsız, kaşla göz arasında bebek arabasından telefon çaldı

    İstanbul'da nefes kesen Özel Harekat tatbikatı

    İstanbul'da nefes kesen Özel Harekat tatbikatı

    Zivzik narından ülke ekonomisine 40 milyon lira gelir bekleniyor

    Zivzik narından ülke ekonomisine 40 milyon lira gelir bekleniyor

    Hazır giyim sektörü 2022’ye 23 milyar dolar ihracat hedefiyle giriyor

    Hazır giyim sektörü 2022’ye 23 milyar dolar ihracat hedefiyle giriyor

    Son dakika... Basra'da patlama! Ölü ve yaralılar var

    Son dakika... Basra'da patlama! Ölü ve yaralılar var