Almanya'nın sanayi üretimi büyüdü

Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis verilerine göre ham madde ve ara malı tedarikinde yaşanan sıkıntıların devam etmesine rağmen Avrupa'nın en büyük ekonomisinde sanayi üretimi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı.

Eylül ayında yüzde 0,5 azalan üretimin ekim ayında yüzde 0,8-1 arasında artış göstermesi bekleniyordu.

Ekim ayında imalat sektöründe üretim bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken, inşaat sektöründe üretim artışı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.