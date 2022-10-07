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Almanya'nın sanayi üretimi daraldı

Almanya'nın sanayi üretimi tedarik zincirlerinde aksamaların devam etmesine ve Ukrayna'da süren savaşa bağlı olarak ağustos ayında daraldı.

07.10.2022 - 10:39 |
Almanya'nın sanayi üretimi daraldı

Ağustos ayında sanayi üretimi fiyat, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı. Ekonomistler ise ağustos ayında üretimin yüzde 0,5 düşmesini bekliyordu.

Temmuz ayı sanayi üretimi değişimi de yüzde -0,3'ten yüzde 0'a revize edildi.

Ağustos ayında sanayi üretimi fiyat ve takvim etkisinden arındırıldığında geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,1 arttı.

Enerji ve inşaat dışarıda bırakıldığında ağustos ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,1 geriledi. Tüketici malları üretimi yüzde 1,8, sermaye malları üretimi yüzde 1,2 artarken, ara malı üretimi yüzde 2,4 azaldı.

Ağustos ayında enerji üretimi yüzde 6,1 düştü.

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