Almanya'nın sanayi üretimi geriledi

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) yaptığı açıklamada, Almanya'nın sanayi üretiminin Şubat ayında bir önceki aya göre %1,3 ile beklenenden fazla düştüğünü söyledi.

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Analistler %0,8'lik bir düşüş öngörmüşlerdi. Üç aydan üç aya daha az değişkenlik gösteren karşılaştırma, Aralık 2024'ten Şubat 2025'e kadar olan dönemde üretimin önceki üç aya göre %0,1 daha yüksek olduğunu gösterdi.

Şubat 2024 ile karşılaştırıldığında, takvim etkilerinin düzeltilmesinden sonra Şubat 2025'te üretim %4,0 daha düşük oldu. Şubat 2025'te üretimde görülen olumsuz gelişme temel olarak inşaat sektöründe görülen düşüşten kaynaklandı. İnşaat üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırıldıktan sonra bir önceki aya göre %3,2 düştü.

Gıda sanayi üretiminde -%5,3 ve enerji üretiminde -%3,3 olarak gözlenen düşüş de genel performans üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Buna karşın, elektrikli teçhizat imalatında üretim %3,3 oranında artış sağladı.