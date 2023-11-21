Almanya'nın vergi gelirlerinde artış bekleniyor

Alman Maliye Bakanlığı yayınladığı aylık raporda ekim ayında vergi gelirlerde yıllık bazda küçük bir düşüş yaşanmasına rağmen 2023 yılının tamamında vergi gelirlerinin yüzde 2,2'lik bir artışla yaklaşık 833 milyar euroya ulaşılmasını beklediklerini bildirdi.

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Raporda, Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte %0,1 oranında küçüldüğü ancak şirketlerin geleceğe "biraz daha az kötümser" baktıklarını belirten Maliye Bakanlığı, "Bununla birlikte acil görünüm temkinli olmaya devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Almanya'da toplam vergi gelirleri yılın ilk on ayında %2,3 artarak yaklaşık 665 milyar euroya ulaştı.