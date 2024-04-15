Almanya'ya göre BYD, Çin'den destek aldı

Almanya'nın Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü, Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisine yapılan yardımın 2020'de 220 milyon eurodan sadece iki yıl sonra 2,1 milyar euroya yükseldiğini söyledi.

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Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'in elektrikli araç sektörüne yönelik haksız yardım iddialarını araştırdığı bir dönemde yayınlanan rapora göre BYD yerel batarya üreticilerine verilen destekten ve araçlarını satın alanlara sağlanan indirimlerden de faydalanıyor.

Alman hükümetine danışmanlık yapan Kiel Enstitüsü, BYD'ye verilenler gibi sübvansiyonların "Çinli firmaların hızla ölçek büyütmelerine, Çin pazarına hakim olmalarına ve AB pazarlarına giderek daha fazla açılmalarına olanak sağladığını" söyledi.

Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkeler, Çin'den gelen ürünlerin blok pazarına akın etmesinden kaynaklanan ekonomik tehdidi işaret ederken AB, Çin ile ticareti yeniden dengeleme çağrılarıyla karşı karşıya. BYD ve akranları Nio ve Geely, Tesla ve Volkswagen gibi Batılı üreticilerin zorlu bir elektrikli araç fiyat savaşında pazar payı kaybettiği Çin'de büyüdükten sonra Avrupa'da genişliyor.

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Kiel Enstitüsü, Çin'in borsaya kayıtlı şirketlerinin neredeyse tamamının 2022 yılında doğrudan yardım aldığını belirterek rüzgar, güneş ve demiryolu şirketlerine verilen desteği işaret etti. Grup, Çin'deki sanayi yardımlarının büyük AB ve OECD ülkelerine kıyasla "en az üç ila dört kat" daha yüksek olduğunu söyledi.