Altın 8 ayın zirvesinden döndü

Küresel piyasalarda Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim fiyatlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD cephesinden yapılan bir açıklamada Rusya’nın Ukrayna’yı Çin Olimpiyatları sırasında işgal edebileceği kaydedilmişti.

Piyasalarda Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesiyle birlikte yatırımcılar riskli varlıklardan kaçarak güvenli liman altına yöneldi.

ONS ALTIN ZİRVEDEN DÖNDÜ

Haftanın ilk işlem gününe 1862 dolardan başlayan ons altın, 1876 dolara kadar yükseldi ve 1869 dolardan kapandı.

Bugün 1873 dolardan açılan ons altın, 1881 dolara kadar çıkarak 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın öğleye doğru gelen satışların etkisiyle birlikte yönünü aşağı çevirdi. Ons altın şu dakikalarda 1856 dolardan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Analistler jeopolitik gerginliklerin tırmanmaya devam etmesi halinde ons altında 1930 dolar seviyesinin hedef haline gelebileceğini ifade etti.

Ayrıca analistler ons altında 16 Kasım 2021'de görülen 1876,90 doların üzerinde kalınamaması halinde bir düzeltme ile fiyatın 1850 dolar seviyesine kadar geri gelebileceğini düşünüyor.

ABD’de enflasyon 40 yılın zirvesindeki yerini korurken, Küresel boyutta artan genel fiyat düzeyi yatırımcıların güvenli varlıklarda kalmasında etkili oluyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında 50 baz puan faiz artışına gitmesi bekleniyor. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in temmuz ayına kadar 100 baz puanlık bir faiz artırması gerektiğini söyledi.

GRAM ALTINDA 'ONS' FİYATLAMASI

Yurt içinde ise gram altın, ons altında gerçekleşen sert fiyat hareketinden etkileniyor. Geçtiğimiz güne 808 liradan başlayan gram altın, 819 liraya kadar yükseldi ve 818 liradan kapandı.

Haftanın ikinci işlem gününe 818 liradan başlayan gram altın öğleye doğru ons altındaki geri çekilmeden etkilenerek düşüşe geçti. Gram altın şu dakikalarda 813 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 810 lira, en yüksek ise 822 lira seviyeleri görüldü.