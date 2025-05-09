İngiltere'de mağaza ziyaretleri yükseldi

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) ve Sensormatic Solutions IQ tarafından hazırlanan rapora göre, 3 Mayıs'ta sona eren dört hafta boyunca ana cadde mağazaları, perakende parkları ve alışveriş merkezlerini kapsayan mağazalara yapılan ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,2 arttı.

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Ancak bu rakam, 2024 yılında tatil Mart ayında iken Paskalya'nın Nisan ayına denk gelmesi nedeniyle yıllık bazda bir sapmayı temsil ediyor. Mart ayında mağazalara yapılan ziyaret sayısı %5,4 düşmüştü.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, “Bu, Birleşik Krallık genelinde mevsimsel olmayan sıcak ve aydınlık havayı yansıttı” dedi. Mart ayındaki %1,2'lik düşüşe kıyasla Nisan ayında en büyük artış %7,5 ile perakende parklarına yapılan ziyaretlerde görüldü.

Alışveriş merkezi ziyaretleri bir önceki ay %5,8'lik düşüşe kıyasla %5,6 artarken, ana cadde mağazaları ziyaretleri de bir önceki ay %4,0'lık düşüşe kıyasla %5,3 arttı.