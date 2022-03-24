Altın tasarruf sistemine ilgi artıyor

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR), Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 1 Mart itibarıyla uygulanmaya başlanan Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi’ni (KAD-SİS) İstanbul Jewelry Show'da tanıttı. İAR standında kurulan altın değerleme noktasında vatandaşların sistemle ilgili merak ettikleri konular anlatıldı.

Yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla uygulanmaya başlanan ‘Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi’ ile ilgili bilgi veren İAR CEO’su Ayşen Esen, ‘’Vatandaş elinde bulundurduğu altınları altın değerleme noktaları aracılığıyla haftanın her günü banka hesabına kolayca, anında ve güvenle aktarabiliyor.

Sistem vatandaş, kuyumcular ve bankalar olmak üzere üç aşamalı süreçten oluşuyor. Her kademede güvenlik ilkesini esas alarak ilerliyoruz. Ülkemizde yastıkaltında kalan altın tasarrufunun 5 bin ton olduğu düşünülüyor, bu rakam 300 milyar dolara tekabül ediyor. Bu tasarrufların ekonomiye kazandırılması çok değerli’’ dedi.

"ÖZEL BANKALARIN DA SİSTEME DAHİL OLMASI GEREKİR"

Altın değerleme noktalarının sayısının arttığını ifade eden Esen, ‘’Bu projenin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Türkiye’de 60 şehirde yer alıyoruz. Kamu bankaları dışında özel bankaların da bu sisteme dahil edilmesi gerekiyor. Türkiye genelinde 200 altın değerleme noktası varken, bunu bin 500 seviyelerine kadar yükseltmeyi hedefliyoruz’’ diye konuştu.

Sistemin ekonomiye sağlayacağı katkılardan da bahseden Esen, ‘’Yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılmasıyla ülkemiz ekonomisine sıcak para girişi sağlanacak ve cari açık azalabilecektir. Geçtiğimiz yıllarda ortalama 10 ton altının yastıkaltından ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili veriler var. Bunu daha da güçlendirerek 50 tona, 100 tona çıkarmayı amaçlıyoruz. Geçmişten gelen alışkanlıklardan dolayı vatandaş biraz çekimser yaklaşıyor ancak bu çekimserlik yavaş yavaş gidiyor. Cumhurbaşkanımızın da açıklamalarıyla bu sisteme ilgi daha çok artıyor. Bir ay öncesiyle bugünü kıyasladığımız zaman altın toplama miktarları iki katına çıktı. Bu sayılar gittikçe büyüyecektir’’ ifadelerini kullandı.