Altın fiyatları bugün ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan altın fiyatlarında yön sonraki günlerde değişti. ABD’den gelen verilerin beklentilerin altında kalmasının etkisiyle birlikte ekonominin resesyona girebileceğine yönelik ihtimaller arttı. Bu durum piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentilerini kuvvetlendirdi.

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Fed’in kasım ayının ilk günlerinde gerçekleşecek olan toplantıda politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bir sonraki toplantıda ise 50 baz puanlık bir faiz artırımına gidileceği bekleniyor. Fed’in faiz artış hızını yavaşlatacağına yönelik öngörüler bu hafta dolar endeksinin düşmesine yol açarken, altın fiyatları bu gelişmenin etkisiyle birlikte yükselişe geçti.

Bu hafta içinde gram altın bin lirayı aşarken, ons altın 1674 dolara kadar yükseldi.

ECB DÜN FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün faiz kararını açıkladı. ECB piyasa beklentisi doğrultusunda politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2 seviyesine çıkardı.

Dün saat 15.30’da ise ABD’de 3. çeyrek GSYH verisi açıklandı. Buna göre ekonomi yüzde 2.6 oranında büyüme kaydetti. Piyasalarda beklenti ise büyümenin yüzde 2.4 oranında olacağı yönündeydi.

HAFTANIN SON GÜNÜNDE ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yeni günde ons altın 1661 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1659 dolar, en yüksek ise 1667 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın son gününde ise gram altın 993 liradan işlem görüyor.