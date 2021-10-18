Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Küresel çapta tedarik zincirindeki sıkıntılar ve arz kısıntıları Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde petrol ve doğal gaz fiyatları üzerinde etkisini hissettiriyor. Bu durum enerji maliyetlerini yukarı çekerken enflasyonist eğilimi giderek artırıyor.

Küresel enerji krizindeki gelişmeler ve enflasyonist eğilim güvenli liman olan altına talebi artırıyor. Geçen hafta özellikle bu gelişmelerle birlikte altın fiyatları yükselişe geçmişti.

ABD’DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Geçtiğimiz hafta ortasında ise en önemli gelişme ABD’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri oldu. ABD’de TÜFE aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde artarken, 13 yılın zirvesindeki yerini korudu.

ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte çarşamba günü altının onsunda sert fiyat hareketleri görüldü. Perşembe günü kazançlarını artıran ons altın, 1801 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Haftanın son işlem gününde ise ons altın, 1800 dolar bandından geri dönerek 1768 dolar seviyesinden kapandı.



ONS ALTIN BUGÜN GERİLİYOR

Bugüne 1771 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.35 oranında düşüşle 1762 dolardan işlem görüyor.

Ons altında gün içerisinde en düşük 1760 dolar, en yüksek ise 1772 dolar seviyeleri görüldü.

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GRAM ALTIN HAFİF DÜŞÜYOR

Geçtiğimiz hafta ons altındaki fiyat hareketleri yurt içinde gram altına da yansıdı. Özellikle çarşamba günü ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte ons altında görülen yükseliş, gram altın fiyatlarını da yukarı yönde etkiledi. Böylelikle perşembe günü gram altın, 531.7 liraya kadar arttı.

Gram altın geçen hafta 526.8 liradan kapandı. Bugüne 527.5 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.12 oranında düşüşle 526.1 liradan işlem görüyor.

Gram altında gün içerisinde en düşük 525 lira, en yüksek ise 528.2 lira seviyeleri görüldü.