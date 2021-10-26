Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları geçtiğimiz haftalardan bu yana dalgalı seyrediyor. Özellikle pandeminin getirdiği olumsuz ekonomik koşullar sebebiyle yatırımcılar enflasyondan korunmak için güvenli liman olan altına yöneliyor.

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara verdiği mesajlar sonrası küresel altın fiyatları yön buldu. Powell, yüksek enflasyonun gelecek yıla kadar sürebileceğini ve faiz artışına ilişkin bir düşüncenin olmadığını kaydetti. Ayrıca Powell, varlık alımlarına ilişkin ise sürecin başlama yolunda olduğunu açıkladı.

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ONS ALTIN PSİKOLOJİK SINIRDA

Bu hafta genel olarak 1800 dolar pivot seviyenin üzerinde seyreden ons altın, enflasyonun kalıcı olacağına dair endişelerle toparlanma kaydediyor.

Pazartesi günü 1794 dolardan açılan ons altın, gün içerisinde kazançlarını artırarak 1811 dolar seviyesine kadar yükseldi ve 1806 dolardan kapandı.

Bugün ise 1809 dolardan açılan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yatay bir seyir izleyerek 1806 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1803 dolar, en yüksek ise 1809 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN DÜŞÜYOR

Haftanın ilk işlem gününde 567 lirayı aşarak rekor tazeleyen gram altın, en yüksek seviyeyi görmesinin ardından düşüşe geçti ve 557 liradan kapandı.

Bugüne 557 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1.98 oranında düşüşle 556.4 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 555 lira, en yüksek ise 558 lira seviyeleri görüldü.