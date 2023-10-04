Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayı toplantısında faizi sabit bırakmasının ardından toplantı metninde bu yıl ilave bir faiz artışı daha yapılabileceğine yönelik mesajlar özellikle altın piyasasında keskin düşüşleri beraberinde getirdi.

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25 Eylül tarihinde 1925 dolar seviyesinden işlem gören ons altın bu tarihten beri soluksuz düşüş gösteriyor. Ons altın son 8 işlem gününde de düşüş gösteriyor.

ONS ALTINDA BU SEVİYE KRİTİK

Analistler ons altında bugün için destek seviyesini 1811 dolar olarak işaret ediyorlar. Yukarı hareketlerde ise direnç 1834 dolarda.

ONS ALTIN DÜN 7 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz güne 1828 dolardan başlayan ons altın 1815 dolara kadar geriledikten sonra 1822 dolardan kapandı. Ons altın dün yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesini test etti.

GRAM ALTIN 1600 LİRA CİVARINDAN DÖNDÜ

Dün ons altındaki düşüşe bağlı olarak gram altında da baskı arttı. Güne 1612 liradan başlayan gram altın 1600 lira seviyesine kadar yaklaştı. 1602 lirayı gördükten sonra toparlanma gösteren gram altın 1608 liradan kapandı.

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YATIRIMCILAR KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Bugün saat 15.15’te ABD’de eylül ayı özel sektör istihdamı verisi açıklanacak. Özel sektörde istihdamın 153 bin artması bekleniyor. Kritik gelişme sonrası piyasalarda sert hareketler görülebilir.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 1822 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 1820 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1819 dolar, en yüksek ise 1825 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1608 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda sakin seyrederek 1611 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1606 lira, en yüksek ise 1622 lira seviyeleri test edildi.