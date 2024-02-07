Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artması ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi konusunda dikkatli hareket edeceklerini söylemesinin ardından altın fiyatları hafta başında düşüş göstermişti.

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Son dönemde ABD’de açıklanan ekonomik veriler ve başta Fed Başkanı Jerome Powell olmak üzere merkez bankası yetkililerinden gelen açıklamalar yatırımcıların Fed’in bu yıl faiz indirimlerinin başlangıç tarihine ilişkin tahminlerini ötelemelerine ve indirim boyutuna ilişkin beklentilerini azaltmalarına neden olmuştu.

ALTIN FİYATLARI DÜN YÜKSELDİ

Pazartesi günü 2014 dolara kadar gerileyen ons altın salı günü 2038 doları gördükten sonra günü 2035 dolardan kapattı. Dün 2003 lira seviyesini gören gram altın ise günü 1992 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2035 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2034 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2033 dolar, en yüksek ise 2036 dolar seviyesi görüldü.

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Güne 1999 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2000 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1990 lira, en yüksek ise 2002 lira seviyeleri test edildi.