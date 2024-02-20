Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Geçen hafta salı günü ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranını uzun süre yüksek tutacağı beklentileri kuvvetlenmişti. Bu gelişmeyle birlikte geçtiğimiz haftanın ilk günlerinde altın fiyatlarında sert düşüşler görülmüştü.

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Geçtiğimiz hafta ortasından itibaren ise altın fiyatlarında yön yukarı döndü. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin düşüşe geçmesiyle birlikte altın fiyatlarında toparlanmalar görülmüştü. Ancak haftalık bazda ise altın fiyatları düşüş gösterdi.

ALTIN HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Haftanın ilk işlem gününe 2012 dolardan başlayan ons altın 2023 dolara kadar yükseldikten sonra 2017 dolardan kapandı.

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Dün 1995 liradan açılan gram altın 2007 lirayı gördükten sonra günü 1998 liradan kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2017 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2022 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2015 dolar, en yüksek ise 2022 dolar seviyeleri görüldü.

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Bugüne 2000 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2008 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1997 lira, en yüksek ise 2009 lira seviyeleri test edildi.