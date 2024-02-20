Dolar/TL’de son durum ne?

Geçen hafta salı günü ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranını uzun süre yüksek tutacağı beklentileri kuvvetlenmişti. Bu gelişmeyle birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde hafta ortasında sert yükseliş göstermişti.

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Dolar endeksi geçen hafta çarşamba günü 104.976’ya yükselerek 1 ayın zirvesini test ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.332’yi görmüştü. Zirve seviyeleri gördükten sonra dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi aşağı yönlü seyir dikkat çekmişti.

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Haftanın ikinci işlem gününde dolar endeksi 104.343 ile sakin seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.295 ile yatay hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 30.84’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 30.88 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.79, en yüksek ise 30.92 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 33.30 lira ile yatay seyrediyor.