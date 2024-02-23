Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Bu hafta yurt dışı piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ocak ayında açıkladığı faiz kararının tutanaklarındaydı.

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Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) geçen ayki toplantıda daha fazla Fed yetkilisi, faiz oranlarını çok uzun süre çok yüksek tutmanın risklerinin aksine, faiz oranlarını çok erken düşürme ve fiyat baskılarının yerleşmesine izin verme konusundaki endişelerini dile getirdi.

FED’DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ HAZİRAN’A ÖTELENDİ

Öte yandan piyasalarda Fed’den faiz indirimi beklentileri mayıstan, hazirana ötelendi. Para ve emtia piyasalarında Fed faiz indirimi beklentileri fiyatlanmaya devam ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Geçen hafta ons altın, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sert yükselişle birlikte düşüşe geçmişti. Bu hafta ise piyasada yön değişti. Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler dikkat çekti.

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DÜN ONS ALTIN YÜKSELDİ

Geçtiğimiz gün 2034 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın günü 2024 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN 2030 LİRAYI TEST ETTİ

Ons altın ve dolar/TL’deki yukarı hareketler yurt içinde gram altın fiyatının rekor seviyelere çıkmasına yol açıyor. Dün gram altın fiyatı 2030 lira ile rekor kırdı. Zirve seviyeyi gördükten sonra gerileyen gram altın günü 2009 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 2024 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2021 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2018 dolar, en yüksek ise 2027 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2016 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 2019 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1979 lira, en yüksek ise 2026 lira seviyeleri test edildi.