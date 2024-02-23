Dolar ve euroda son durum ne?

Bu hafta yurt dışı piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ocak ayında açıkladığı faiz kararının tutanaklarındaydı.

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Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) geçen ayki toplantıda daha fazla Fed yetkilisi, faiz oranlarını çok uzun süre çok yüksek tutmanın risklerinin aksine, faiz oranlarını çok erken düşürme ve fiyat baskılarının yerleşmesine izin verme konusundaki endişelerini dile getirdi.

FED’DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ HAZİRAN’A ÖTELENDİ

Öte yandan piyasalarda Fed’den faiz indirimi beklentileri mayıstan, hazirana ötelendi. Para ve emtia piyasalarında Fed faiz indirimi beklentileri fiyatlanmaya devam ediyor.

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Dolar endeksi bugün yatay seyrederek 103.894’dan işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.329 ile yatay hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 30.98’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 31.08 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.41, en yüksek ise 31.09 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 33.70 lira ile hafif primli seyrediyor.