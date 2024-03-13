Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Dün saat 15.30’da ABD’de kritik enflasyon rakamları açıklandı. ABD’de enflasyon şubat ayında yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,1 olan enflasyon artış hızının aynı kalacağı yönündeydi.

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Aylık bazda ise tüketici fiyatları beklentilere paralel yüzde 0,4 olarak açıklandı. Piyasalar bir önceki ay yüzde 0,3 olan artışın, geçen ay yüzde 0,4 seviyesinde olmasını bekliyordu.

KRİTİK ENFLASYON VERİSİNİN ARDINDAN ALTINDA SERT KAYIP

ABD’de enflasyonun halen yüksek seyretmesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi daha uzun süre sabit tutacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Son dönemde piyasalar Fed’den haziran ayında bir faiz indirimi bekliyordu.

Dün 2182 dolardan açılan ons altın enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2150 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın günü 2158 dolardan kapattı.

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GRAM ALTIN 2215 LİRAYI GÖRDÜ

Ons altındaki sert düşüş yurt içinde gram altın fiyatının hızla geri çekilmesine yol açtı. Gram altın dün 2215 lira seviyesini test ettikten sonra günü 2226 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2158 dolardan başlayan ons altın şu sıralarda sakin seyrederek 2160 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2155 dolar, en yüksek ise 2161 dolar seviyeleri test edildi.

Güne 2225 liradan başlayan gram altın şu sıralarda yükselerek 2229 liradan işlem görüyor. Gram altın sabah saatlerinde kısa süreliğine 2273 lira seviyesini görerek rekor kırdı. Gram altında gün içerisinde en düşük 2218 lira seviyesi görüldü.